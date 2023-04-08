Белоруков: «Мне против Дзюбы было легче играть, чем против маленьких форвардов»

Бывший защитник «Амкара», московского «Динамо» и «Анжи» Дмитрий Белоруков, ныне тренирующий петербургское «Динамо», рассказал, как лучше опекать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу, чтобы он не забил.

«Дзюба — габаритный игрок, здорово прикрывает мяч корпусом, и надо с этим как-то справиться. Остальное у него примерно, как у всех. Мне против него было легче играть, чем против маленьких форвардов. Потому что по габаритам мы более-менее сопоставимы. Значит ли это, что опеку Дзюбы лучше доверить крупному защитнику? Необязательно. Если умеешь вести единоборства, то габариты не так важны. Дзюба вверху хорошо действует. Значит, нужно выбирать грамотно позицию, не давать ему первым добраться до мяча», — приводит слова Белорукова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.