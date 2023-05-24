Дмитрий Баринов сегодня продлит контракт с «Локомотивом»

По информации «СЭ», полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сегодня продлит контракт с клубом.

Срок нового соглашения рассчитан на 3 года.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.