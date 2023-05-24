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Судейство

Сегодня, 13:00

«Спартак» — ЦСКА: что скрывал судья Карасев перед удалениями Соболева и Роши и назначением пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев (справа) и его ассистент Дмитрий Чельцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Во втором тайме матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) Сергей Карасев повел себя необычно — по сравнению с его коллегами. И на 65-66-й, и на 87-88-й минутах арбитр ФИФА вел с кем-то разговоры по рации, прикрыв рот рукой.

Вы видели в других матчах РПЛ что-то подобное? Но так действовал Карасев, обсуждая случившееся в штрафной площади армейцев, когда произошел очередной конфликт между Александром Соболевым и Виллианом Рошей. Сначала арбитр подбежал к первому ассистенту Дмитрию Чельцову, но поговорил не с ним, а с кем-то другим — с помощью переговорной системы.

Затем, отбежав в поле, рефери прикрыл рот ладонью правой руки, продолжая вести диалог с кем-то из тех, с кем у него была установлена связь. Но явно не с помощником Чельцовым.

Похожим образом Карасев повел себя после падения спартаковца Виктора Мозеса и назначения 11-метрового удара в ворота ЦСКА. И в этом случае он прикрывал рот то одной, то другой рукой, чтобы невозможно было понять, что же он говорит.

Что скрывал судья? И почему в этих эпизодах он не выполнил строгие рекомендации, которые много лет назад начали давать арбитрам?

Со стартом проекта ВАР судьям не раз говорили, что все должно быть открыто и прозрачно, не должно быть никаких секретов, связанных с процессом общения — как с видеоассистентами, так и с другими членами бригады. Чтобы не вызывать подозрений, что арбитр пытается обойти какие-то правила, что-то нарушить.

Об этом говорил и председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, когда он в ноябре 2019 года провел семинар для российских арбитров, а затем встретился с представителями клубов и СМИ.

Но Карасев в воскресенье поступил иначе. Ему было что скрывать? Что же?

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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