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Сегодня, 11:40

Быстров: «Уровень Заболотного должен соответствовать классу армейцев»

Константин Белов
Корреспондент
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Антон Заболотный и Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» игру ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ против красно-белых (1:2).

— Показалось, что ЦСКА не хватило свежести впереди во втором тайме.

— Потому что многие заблуждались в том, что ЦСКА играл лучше в последних матчах и что у него якобы есть стиль.

— При этом ЦСКА хватило атакующей силы, чтобы обыграть «Зенит», у которого сильнейший состав в лиге.

— Но сейчас было дерби, а это совершенно другое. Не знаю, что Федотову нужно требовать в плане трансферов, — это его проблемы. Но в эпизодах, когда Заболотный мог решать, качество и уровень нападающего все-таки должны соответствовать классу команды...

— То есть для матчей уровня дерби Заболотный не подходит ЦСКА?

— Заболотный устраивает Федотова. Вот и все.

После этой игры армейцы сохранили второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на третью строчку с 53 очками.

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Антон Заболотный
Владимир Быстров
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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