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Денис Бояринцев: «Не верю, что Промес получит гражданство РФ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес может получить паспорт РФ.

«Я в это не верю. Думаю, что это просто слухи. Но не исключаю, что Квинси может доиграть клубную карьеру в нашем чемпионате», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего играл в «Севилье» и «Аяксе». В феврале 2021 года игрок вернулся в московский клуб. На счету 30-летнего нападающего 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.

В текущем сезоне нидерландский форвард сыграл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-ne-veryu-chto-promes-poluchit-pasport-rf/

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды
Аргентина

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Денис Бояринцев
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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