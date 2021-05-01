Дивеев поделился ожиданиями от игры с «Уфой»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«В чемпионате у «Уфы» еще ни разу не выигрывал. Будем готовиьтся! «Уфа» хорошо смотрелась со «Спартаком», когда победила 3:0, но у нее были проблемы, и четко видно, какие именно», — приводит пресс-служба армейцев слова Дивеева.
#Matchday!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 1, 2021
? #ЦСКАуфа
? #РПЛ
? 16:30 мск
? #ВЭБарена
? Матч Премьер
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Матч ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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