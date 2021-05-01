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Дивеев поделился ожиданиями от игры с «Уфой»

10:12
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«В чемпионате у «Уфы» еще ни разу не выигрывал. Будем готовиьтся! «Уфа» хорошо смотрелась со «Спартаком», когда победила 3:0, но у нее были проблемы, и четко видно, какие именно», — приводит пресс-служба армейцев слова Дивеева.

Матч ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 16.30 (мск).

ЦСКА — Уфа

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