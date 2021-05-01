Болельщики «Рубина» и «Динамо» устроили драку в Казани
В Казани на центральной улице Баумана произошла драка между болельщиками «Динамо» и «Рубина». Как сообщает Telegram-канал «Спорт Сарае», на месте проишествия проходят задержания. Туда прибыли автозаки и патрули Росгвардии.
Напомним, «Динамо» и «Рубин» сыграют рамках 28-го тура РПЛ в субботу, 1 мая, в 14.00.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю