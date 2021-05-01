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Болельщики «Рубина» и «Динамо» устроили драку в Казани

01:17
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В Казани на центральной улице Баумана произошла драка между болельщиками «Динамо» и «Рубина». Как сообщает Telegram-канал «Спорт Сарае», на месте проишествия проходят задержания. Туда прибыли автозаки и патрули Росгвардии.

Напомним, «Динамо» и «Рубин» сыграют рамках 28-го тура РПЛ в субботу, 1 мая, в 14.00.

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