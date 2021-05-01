Более тысячи человек будут обеспечивать безопасность на матче ЦСКА — «Уфа»
Более тысячи человек будут задействованы в обеспечении безопасности на матче 28-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Уфа», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента региональной безопасности.
Для обеспечения общественной безопасности будет задействовано около 1,1 тысячи человек. Безопасность будут обеспечивать в том числе почти 650 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, около 200 представителей Росгвардии и около 250 сотрудников полиции.
Матч ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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