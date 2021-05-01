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Более тысячи человек будут обеспечивать безопасность на матче ЦСКА — «Уфа»

10:46
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Более тысячи человек будут задействованы в обеспечении безопасности на матче 28-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Уфа», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента региональной безопасности.

Для обеспечения общественной безопасности будет задействовано около 1,1 тысячи человек. Безопасность будут обеспечивать в том числе почти 650 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, около 200 представителей Росгвардии и около 250 сотрудников полиции.

Матч ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 16.30 (мск).

ЦСКА — Уфа

Дополнительная информация:

https://tass.ru/moskva/11292463

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