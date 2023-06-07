Директор «Родины»: «Если выйдем в РПЛ, будем играть на «ВТБ Арене»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, на каком стадионе будет играть команда, если выйдет в РПЛ.

— Если выйдете в РПЛ, на каком стадионе будете играть?

— При прохождении процедуры лицензирования мы указывали в заявке «ВТБ Арену».

— Дорогая аренда?

— Не забывайте, кто у нас владелец клуба. Сергей Ломакин прекрасно разбирается в маркетинге. Динамовский стадион находится на пересечении двух ключевых автострад. На время проведения матча клубу достается огромный экран, который выходит на эти автострады, виден издалека. Плюс ты можешь продавать ложи, привлекать спонсоров. При грамотном подходе аренда стадиона не будет настолько тяжелой, как может показаться на первый взгляд.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Родина» встретится с «Пари НН». Первая игра состоится в среду, 7 июня, ответная — в субботу, 10 июня.