Озбилиз: «Я только за, чтобы такие игроки как Оганесян выступали за сборную Армении»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался о перспективах нападающего «Оренбурга» Степана Оганесяна выступать за национальную команду Армении.

«Для Степана Оганесяна может быть хорошая возможность получить гражданство Армении и выступать за нашу сборную, — цитирует Sport24 Озбилиза. — Этот игрок постоянно играет за «Оренбург», демонстрирует качественную игру, поэтому я только за, чтобы такие футболисты, если имеют армянские корни, могли выступать за нашу национальную сборную. Я всегда буду за!»

С лета 2022 года Оганесян выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака». В текущем сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.