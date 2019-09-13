РФС: «Российские клубы должны быть готовы к уплотнению календаря»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал «СЭ» критические заявления «Локомотива» о назначении даты матчей Кубка России. В среду РФС принял решение проводить игры 1/16 финала Кубка России в один день — 25 сентября, в московском клубе этим решением остались недовольны.

— Со стороны «Локомотива» просьба передвинуть матчи выглядит логичной: «Локо» нужен день на подготовку к Лиге чемпионов. В чем они не правы? - вопрос Мельникову.

— И РФС, и РПЛ готовы идти навстречу клубам, которые представляют нашу страну в еврокубках. Но сначала клубы должны договориться между собой о переносе матча. Как мы понимаем, «Локомотив» не смог согласовать с «Зенитом» другую дату.

Если говорить о матчах Кубка России, то мы решили, что команды должны играть в один день, это спортивный принцип, чтобы иметь одинаковое время на подготовку к очередному туру РПЛ. «Локомотив» хотел сыграть матч Кубка 24 сентября. До этого у них матч 22-го числа. Это означает, что на игру с «Балтикой» полетел бы неоптимальный состав. Но это противоречит стратегии турнира. Как и другое предложение «Локомотива» — перенести игру на 9 октября. То есть на период «окна» на игры европейских сборных.

— Почему данную ситуацию нельзя было предположить заранее? Дни, когда начнется групповой этап Лиги чемпионов, были известны давно.

— Такая ситуация была понятна еще летом, но тогда клубы утвердили календарь.

— Верно ли утверждать, что РФС хочет, чтобы российские клубы, выступающие в еврокубках, умели играть через два дня на третий?

— РФС всегда старается создать максимально благоприятные и комфортные условия для всех российских клубов. Но в то же время мы наблюдаем за тенденциями мирового футбола — увеличением количества игр, уплотнением календаря. И нашим клубам надо быть к этому готовыми.

— По регламенту, участники еврокубков имеют право в рамках одного тура просить о переносе на сутки. Но здесь — «Зенит». У кого приоритет в подобной ситуации?

— Сейчас в регламентах нет принципа приоритета. Возможно, стоит его ввести. Например, в отношении клуба, который играет более ранний матч в ЛЧ, или который был выше в таблице по итогам предыдущего чемпионата. Тут могут быть разные варианты.

— Зачем же ставить матч двух участников Лиги чемпионов между играми ЛЧ? Это недоработка календаря чемпионата? Как РФС может влиять? Как контролирует процесс? Есть контакт с лигой по этому вопросу?

— Календарь исторически находится под микроскопом и является объектом дискуссий. В этом году, на наш взгляд, удалось учесть самые разные интересы клубов. Но и в РФС и в РПЛ понимают, что работу над улучшением календаря в интересах команд надо продолжать. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, турнирная таблица РПЛ