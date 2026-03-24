В ЦСКА подтвердили интерес к Коутиньо: «Но трансферная кампания была завершена»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-полузащитнику «Барселоны» и «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Ранее об этом сообщал «СЭ».

«В том или ином виде фамилия Коутиньо упоминалась в клубе, но не более того. Нужно понимать, что во время трансферного окна очень много фамилий проходят через спортивный департамент, через селекционеров. Понятно, что Коутиньо в свои лучшие годы — это один из ярчайших игроков своего поколения. Но на момент середины февраля ситуация уже была чуть иной — трансферная кампания ЦСКА была завершена на 99 процентов», — сказал Брейдо «СЭ».

33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Коутиньо стал бразильский «Васко да Гама». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

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