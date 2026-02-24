ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Коутиньо

Как стало известно «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с подписанием экс-игрока «Барселоны» и «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Коутиньо стал бразильский «Васко да Гама». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Васко да Гама» 56 матчей, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Последний официальный матч полузащитник провел 15 февраля.