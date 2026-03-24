Тедеев о влиянии Дзюбы на молодых игроков «Акрона»: «Артему есть, что сказать молодежи»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» оценил влияние нападающего Артема Дзюбы на развитие молодых игроков.

«Как опытный футболист, который прошел большой путь, Дзюбе есть, что сказать молодым футболистам. Это видно. В матчах, где мы побеждали и добивались положительного результата, многое сделали молодые футболисты. В них надо верить. Молодые могут быть нестабильны, у них нет большого числа матчей в РПЛ. Но это путь, нужно идти, сталкиваться с новым, но верить», — сказал Тедеев «СЭ».

37-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Акрон» 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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