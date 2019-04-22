Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: "Количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал о посещаемости матчей 24-го тура чемпионата России.

– В 24-м туре количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде. Всего пришло 120 тысяч 858 зрителей, 15 тысяч 107 человек на игру. Наибольшая наполняемость была в Краснодаре, на "Локомотиве", где был полностью заполнен стадион впервые в сезоне. Наименьшая посещаемость на "Анжи" – "Ахмат" – 1950 зрителей. По сравнению с прошлым годом посещаемость выросла, - сказал Мейтин. (Елена Григорьевская)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр