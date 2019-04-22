13:48 | Футбол — РПЛ

Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: "Количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде"

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Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал о посещаемости матчей 24-го тура чемпионата России.

– В 24-м туре количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде. Всего пришло 120 тысяч 858 зрителей, 15 тысяч 107 человек на игру. Наибольшая наполняемость была в Краснодаре, на "Локомотиве", где был полностью заполнен стадион впервые в сезоне. Наименьшая посещаемость на "Анжи""Ахмат" – 1950 зрителей. По сравнению с прошлым годом посещаемость выросла, - сказал Мейтин. (Елена Григорьевская)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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