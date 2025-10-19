Динамовец Фомин пропустит матч с «Зенитом»

На 9-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» полузащитник бело-голубых Даниил Фомин получил предупреждение за грубую игру и заработал автоматическую дисквалификацию.

Желтая карточка стала для динамовца четвертой в турнире — теперь он пропустит игру 13-го тура с «Зенитом».

Эта встреча состоится 26 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени.