«Динамо» Москва — «Ахмат»: Мелкадзе сравнял счет

«Ахмат» сравнял счет в матче против московского «Динамо» в 12-м туре РПЛ — 1:1.

На 21-й минуте отличился Георгий Мелкадзе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».