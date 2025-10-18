«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» — «Ахмат»: личные встречи

Москвичи в официальных матчах не уступают грозненцам почти два с половиной года. 14 мая 2023-го «Ахмат» крупно выиграл в гостях — 3:0, после чего динамовцы дважды победили при двух ничьих.

В 2025 году команды провели один матч — товарищеский. 8 июля в Химках была зафиксирована ничья (1:1). На гол Ульви Бабаева грозненцы ответили результативным ударом Абакара Гаджиева.