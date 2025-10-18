Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

19 октября, 21:30

«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 12-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
19 октября, 21:30

«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:2
Ахмат

19 октября, 21:32

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

19 октября, 21:32

В следующем туре «Динамо» 26 октября в гостях сыграет с «Зенитом», а «Ахмат» 27 октября примет «Сочи».

19 октября, 21:32

У «Динамо» и «Ахмата» теперь по 16 очков. Команды занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице соответственно.

19 октября, 21:32

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом»

90+7-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Динамо» в домашнем матче 12-го тура РПЛ сыграли вничью с «Ахматом» — 2:2. Закономерный итог противостояния Валерия Карпина и Станислава Черчесова. Голы в хронологическом порядке забивали Иван Сергеев, Георгий Мелкадзе, Эгаш Касинтура и Константин Тюкавин. При этом травмы в матче получили Антон Миранчук, Бактиер Зайнутдинов и Георгий Мелкадзе.

19 октября, 21:31

90+6-я минута. Южане в атаке проводят концовку. Не хотят они упускать победу, которая была так близка.

19 октября, 21:30

90+5-я минута. Перекладина сыграла за Расулова после удара Исмаэля Силвы. Вот это концовка!

19 октября, 21:27

Тюкавин сравнял счет в матче «Динамо» с «Ахматом»

90+3-я минута. ГОООЛ! 2:2. Тюкавин забил впервые после восстановления от травмы. Сергеев навесил, а Константин замкнул головой, поймав Шелию на противоходе.

19 октября, 21:27

90+2-я минута. Рубенс закинул мяч вперед — даже в штрафную не попал мяч. Бдительны защитники гостей.

19 октября, 21:25

90+1-я минута. Шесть минут добавлено ко второму тайму. Конате оказался во вне игры.

19 октября, 21:24

90-я минута. Из логики игры во втором тайме гол вполне вытекал. Хуже играли бело-голубые и пропустили в концовке.

19 октября, 21:24

Касинтура вывел «Ахмат» вперед в матче с «Динамо»

89-я минута. ГОООЛ! 1:2. Оригинальный пас Конате пяткой — изюминка голевой атаки. Эпизод завершил Касинтура — мяч пролетел над Расуловым под перекладину.

19 октября, 21:22

88-я минута. Передержал мяч Рубенс на левом фланге — южане взяли количеством.

19 октября, 21:20

86-я минута. Вот и удар в створ! Фомин пробил со средней дистанции — Шелия отбил, Фернандес пытался добить — опять голкипер выручил.

19 октября, 21:19

85-я минута. Конате оказался в офсайде. Пока же отметим, что у хозяев во втором тайме ни одного удара в створ.

19 октября, 21:18

84-я минута. Конате был близок к успеху. Бил в дальний угол, но случился рикошет и мяч в ворота не попал.

19 октября, 21:17

83-я минута. У Жемалетдинова не получилась подача при стандарте. Рифат как следует не поднял мяч.

19 октября, 21:15

81-я минута. Еще одна вынужденная замена. Мелкадзе покинул игру, Конате появился.

19 октября, 21:14

80-я минута. Удар Мелкадзе был заблокирован, а Жемалетдинов выстрелил с метров 20-ти — Расулов на месте. Долгожданный удар в створ!

19 октября, 21:13

79-я минута. Скопинцев пошел в обыгрыш и был сбит Келиану. До ворот далеко.

19 октября, 21:13

78-я минута. Неудачная попытка вывести на удар Тюкавина, которого оперативно накрыл защитник.

19 октября, 21:11

77-я минута. Скопинцев вышел на поле, Глыдышев покинул игру. Недолго играл Ярослав. Видимо, после травмы не набрал нужные кондиции.

19 октября, 21:10

76-я минута. Гладышев в собственной штрафной заблокировал удар Исмаэла Силвы.

19 октября, 21:09

75-я минута. Тюкавин в своей штрафной преградил полет мячу после прострела Мелкадзе. Угловой будет.

19 октября, 21:09

75-я минута. Самородов заменен. На поле вышел Жемалетдинов.

19 октября, 21:08

74-я минута. Фол со стороны Бителло зафиксировал рефери, хотя Гандри получил по ногам от своего одноклубника — Мансильи.

19 октября, 21:06

72-я минута. Гладышев получил желтую карточку за срыв потенциально опасной атаки. Он придержал за футболку Богосавца.

19 октября, 21:05

71-я минута. Сейчас мог состояться удар в створ. Но в центре штрафной Фомин был заблокирован. Он комбинировал с Гладышевым.

19 октября, 21:04

70-я минута. Мансилья слева навешивал в центр штрафной — Фернандес выиграл воздух.

19 октября, 21:03

69-я минута. Мелкий фол от Сергеева на чужой половине поля.

19 октября, 21:02

68-я минута. Бителло досталось от Келиану. Борьба продолжается. Были ли удары в створ во втором тайме вообще?!

19 октября, 21:01

67-я минута. Середина второго тайма. Свежий Мансилья тут же пошел в подкат под Кутицкого. Чисто.

19 октября, 21:00

65-я минута. Садулаев заменен. На поле вышел Мансилья.

19 октября, 20:59

64-я минута. А Черчесов напутствует перед выходом на поле Мансилью.

19 октября, 20:56

63-я минута. Кутицкий и Тюкавин вышли на замену. Маухуб и Касерес отправились отдыхать.

19 октября, 20:55

61-я минута. Мелкадзе на газоне на своей половине поля. За ногу Глебова он сам зацепился, но фола не было.

19 октября, 20:54

60-я минута. Гандри вынес мяч из собственной штрафной после подачи справа.

19 октября, 20:52

59-я минута. Подача Рубенса слева — у Гладышева не получился удар. Вышла свечка в чужой штрафной — Шелия добрался до мяча.

19 октября, 20:52

58-я минута. Мелкадзе помог защите южан отбиться после углового.

19 октября, 20:51

57-я минута. Рубенс слева сделал подачу, случился рикошет — мяч ушел за лицевую. Будет угловой.

19 октября, 20:49

55-я минута. Есть ощущение, что в первом тайме футбола было больше. Сейчас преимущественно борьба.

19 октября, 20:48

54-я минута. Фол Мелкадзе на Касересе. Впрочем, пострадали оба.

19 октября, 20:47

53-я минута. Слишком сильный пас Мелкадзе на Самородова. Мог состояться выход один на один. Задумка была хорошая.

19 октября, 20:46

52-я минута. Гладышев и Касерес не поняли друг друга. Ярослав слишком сильный пас сделал.

19 октября, 20:44

50-я минута. Гладышев прошел по центру, отдавал на фланг на Бителло — защитники перехватили.

19 октября, 20:43

49-я минута. Фол в атаке со стороны Самородова зафиксировал рефери. Маухуб отработал в обороне.

19 октября, 20:42

48-я минута. Фомин не понял задумку Рубенса. Мяч теперь у грозненцев.

19 октября, 20:41

47-я минута. Богосавац подрезал мяч в штрафную — Мелкадзе не добрался, зато Расулов с мячом.

19 октября, 20:40

46-я минута. Возобновился матч в Москве. Впереди второй тайм. Мяч у хозяев.

19 октября, 20:39

46-я минута. И еще одна вынужденная замена у динамовцев. Рубенс заменил Зайнутдинова.

19 октября, 20:21

«Динамо» и «Ахмат» в первом тайме обменялись голами

45+6-я минута. 1:1 — итог достаточно событийного первого тайма. Есть и голы, и желтые карточки, и нереализованный пенальти. Даже замена состоялась до перерыва. Счет по игре — встречаются достойные соперники: в дебюте доминировали москвичи, после пропущенного мяча южане перехватили инициативу и играли лучше до конца тайма.

19 октября, 20:20

45+5-я минута. Фол в атаке на Бителло. Сначала его толкнул Келиану, а потом и Мелкадзе зацепил динамовского бразильца.

19 октября, 20:20

45+4-я минута. Маухуб слева пробежал, сделал подачу в штрафную — мяч стал добычей Шелии.

19 октября, 20:19

45+3-я минута. Касинтура слева прострелил — и заработал право на угловой. Подача корнера — Осипенко выиграл воздух и разрядил ситуацию.

19 октября, 20:18

45+2-я минута. Если не слышать реакцию болельщиков, то визуально кажется, что южане играют дома. Доминируют они.

19 октября, 20:18

45+1-я минута. Хромает Зайнутдинов, но игру продолжает.

19 октября, 20:17

45-я минута. Аж пять минут добавлено к первому тайму. Пока же Зайнутдинов показывает, что ему требуется помощь медиков.

19 октября, 20:15

44-я минута. Вынужденная замена. Миранчук заменен. На поле вышел Гладышев.

19 октября, 20:14

43-я минута. Ибишев не позволил Фомину замкнуть подачу Касереса. Есть блок!

19 октября, 20:13

42-я минута. Падение Зайнутдинова в чужой штрафной. Но и Сидоров также оказался на газоне, именно футболист гостей первым сыграл в мяч. Пенальти нет.

19 октября, 20:12

41-я минута. Садулаев упал в чужой штрафной при попытке обыграть Фернандеса. Тут пенальти нет точно.

19 октября, 20:12

40-я минута. Миранчуку оказывали помощь медики. Последствие очередной дуэли.

19 октября, 20:11

Садулаев не забил пенальти в матче «Ахмата» с «Динамо»

38-я минута. Садулаев не реализовал 11-метровый — выше ворот.

19 октября, 20:09

37-я минута. Карпин эмоционально выговорился на бровке по поводу судейства.

19 октября, 20:08

36-я минута. Пенальти в ворота бело-голубых. Бителло еще и желтую карточку схлопотал.

19 октября, 20:07

35-я минута. Бесспорно, Бителло держал в штрафной Сидорова. Но тянул ли этот контакт на пенальти?!

19 октября, 20:06

34-я минута. ВАР включился в игру. Разбирается эпизод с падением Сидорова после контакта с Бителло.

19 октября, 20:05

33-я минута. Теперь падение Сидорова в чужой штрафной — и здесь рефери Зияков фол со стороны хозяев не заметил.

19 октября, 20:03

31-я минута. Падение в атаке Самородова в стыке с Зайнутдиновым. Рефери нарушение правил не зафиксировал.

19 октября, 20:01

30-я минута. Маухуб на бровке наступил на Касинтуру. Это больно, но помощь медиков не потребовалась.

19 октября, 20:00

29-я минута. Недовольно гудят болельщики бело-голубых, реагируя на инертные действия футболистов.

19 октября, 19:59

28-я минута. Гандри заблокировал потенциально опасный удар Зайнутдинова. После этого мяч попал кому-то из динамовцев в руку. Атака окончена.

19 октября, 19:59

27-я минута. Сидоров почти что в центре поля ударил по ноге Бителло. Карточки нет, хотя фол жесткий.

19 октября, 19:58

26-я минута. Мелкадзе не самым опасным ударом проверил бдительность Расулова — с ней все в порядке.

19 октября, 19:56

24-я минута. Гости поймали кураж. Келиану бил из штрафной — заработал угловой. Отчаянно блокируют бело-голубые.

19 октября, 19:54

23-я минута. Медики на поле. Маухуб пострадал после стыка со своим, с Фоминым.

19 октября, 19:52

Мелкадзе сравнял счет в матче «Ахмата» с «Динамо»

21-я минута. ГООООЛ! 1:1. Молниеносно ответили гости. Самородов вышел на ударную позицию, выстрелил — Расулов отбил, а Мелкадзе подобедал.

19 октября, 19:51

20-я минута. Фол на Сергееве зафиксировал рефери после стандарта грозненцев. Келиану нарушил правила.

19 октября, 19:51

19-я минута. Осипенко получил желтую карточку за грязный подкат под Богосавца. Фол около штрафной площади москвичей.

19 октября, 19:49

17-я минута. Либо после удара Маухуба, либо после плеча Сергеева мяч оказался за ленточкой чужих ворот. Пока гол записал на Ивана.

19 октября, 19:48

Сергеев открыл счет в матче «Динамо» с «Ахматом»

16-я минута. ГОООЛ! 1:0. Сам же Миранчук стандарт исполнил — подача на дальнюю штангу, удар — мяч пересек ленточку ворот гостей. Вопрос — после чьего удара. Пока автором значится Сергеев.

19 октября, 19:47

15-я минута. Желтая карточка для Исмаэла Силвы. Близ угла штрафной площади сбит Миранчук.

19 октября, 19:46

14-я минута. Зайнутдинов в борьбе выбил мяч за боковую. Эпизод на чужой половине поля.

19 октября, 19:44

13-я минута. Визуально натиск динамовцев сходит на нет. Южане все чаще вспоминают об атаке.

19 октября, 19:44

12-я минута. Мелкадзе выиграл воздух впереди, сделал скидку — партнер не успел.

19 октября, 19:43

11-я минута. Уже получше пас делал Касинтура, однако Садулаеву добраться до мяча не удалось. Слишком сильно мяч катился.

19 октября, 19:42

10-я минута. Желтая карточка для Фомина. Фол на шустром Садулаеве в центре поля.

19 октября, 19:41

9-я минута. Была свободная зона у Мелкадзе, однако Касинтура не сумел вложить мяч в ногу партнеру.

19 октября, 19:40

8-я минута. Мелкадзе при попытке дальнего паса попал в Мелкадзе — так можно и контратаку на свои ворота организовать. Обошлось для динамовцев.

19 октября, 19:39

7-я минута. Богосавац вроде бы проиграл борьбу в обороне Маухубу, но не выключился из эпизода и исправился.

19 октября, 19:38

6-я минута. Опасно! Миранчук слева прострелил — Шелия неловко сыграл на выходе, выронил мяч, однако Сергеев не попал в створ. Такое нужно реализовывать!

19 октября, 19:37

5-я минута. Хороший контроль мяча у бело-голубых. Давление на ворота Шелии продолжается.

19 октября, 19:36

4-я минута. Касерес слева загружал мяч в штрафную — Исмаэл Силва оставил воздух за собой.

19 октября, 19:35

3-я минута. Попытка закинуть мяч слева на Бителло — и тут защита южан на высоте.

19 октября, 19:34

2-я минута. Адекватный ответ южан — Садулаев финтил в чужой штрафной, но все-таки без углового.

19 октября, 19:33

2-я минута. Серьезный натиск динамовцев. Гандри в первой же атаке вынес мяч за боковую. Ввод мяча из аута — попытка удара, но грозненцы отбились.

19 октября, 19:32

Матч «Динамо» и «Ахмата» стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты грозненского клуба.

19 октября, 19:29

Футболисты появляются на поле. Через две-три минуты прозвучит стартовый свисток.

19 октября, 18:50

Стартовый состав «Ахмата» на матч в Москве

Выбор Станислава Черчесова: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиану, Самородов, Мелкадзе.

Запасные: Ульянов, Магомедов, Тодорович, Заре, Уциев, Жемалетдинов, Мансилья, Конате, Гаибов, Гаджиев, Якуев, Гадио.

19 октября, 18:46

Стартовый состав «Динамо» на матч с «Ахматом»

Выбор Валерия Карпина на игру: Расулов, Касерес, Фернандес, Зайнутдинов, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Маухуб, Сергеев.

Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Скопинцев, Бабаев, Рубенс, Кутицкий, Зайдензаль, Тюкавин, Окишор, Гладышев.

18 октября, 17:45

«Динамо» — «Ахмат»: потери

У москвичей травмированы защитник Милан Майсторович, полузащитник Луис Чавес, а также вингер Артур Гомес.

У «Ахмата» дисквалифицирован защитник Усман Ндонг.

18 октября, 17:40

«Динамо» — «Ахмат»: личные встречи

Москвичи в официальных матчах не уступают грозненцам почти два с половиной года. 14 мая 2023-го «Ахмат» крупно выиграл в гостях — 3:0, после чего динамовцы дважды победили при двух ничьих.

В 2025 году команды провели один матч — товарищеский. 8 июля в Химках была зафиксирована ничья (1:1). На гол Ульви Бабаева грозненцы ответили результативным ударом Абакара Гаджиева.

18 октября, 17:35

Результаты «Ахмата» в последних турах РПЛ

Грозненцы в прошлом туре на выезде уступили «Краснодару» (0:2). Это поражение стало первым для Станислава Черчесова в чемпионате после возвращения в Грозный. До этого «Ахмат» не проигрывал в семи матчах РПЛ кряду — четыре победы при трех ничьих.

18 октября, 17:30

Результаты «Динамо» в последних турах РПЛ

Бело-голубые в 11-м туре в зрелищном дерби проиграли «Локомотиву» (3:5), а перед этим выдали серию из трех матчей без поражений. В сентябре команда Карпина сыграла вничью со «Спартаком» (2:2), победила «Оренбург» (3:1) и «Крылья Советов» (3:2).

18 октября, 17:25

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат»

Встречу «Динамо» — «Ахмат» в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

18 октября, 17:20

Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Ахмат»

Матч команд Валерия Карпина и Станислава Черчесова состоится в воскресенье, 19 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск.

18 октября, 17:15

Всем привет!

В заключительном матче 12-го тура премьер-лиги сыграют московское «Динамо» и «Ахмат». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

  • Tokhir

    Победила ‘’дружба’’ Карпина и Черчесова!

    19.10.2025

  • Александр Солодовников

    Есть подозрения , что крот нетрадиционной ориентации....

    19.10.2025

  • Павел Конча

    что надо нажать, чтобы смотреть игру Динамо - Ахмат?

    19.10.2025

  • Павел Конча

    что надо нажать, чтобы смотреть игру?

    19.10.2025

    • Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур