19 октября, 21:30
«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 12-го тура чемпионата России.
В следующем туре «Динамо» 26 октября в гостях сыграет с «Зенитом», а «Ахмат» 27 октября примет «Сочи».
У «Динамо» и «Ахмата» теперь по 16 очков. Команды занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице соответственно.
Московское «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом»
90+7-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Динамо» в домашнем матче 12-го тура РПЛ сыграли вничью с «Ахматом» — 2:2. Закономерный итог противостояния Валерия Карпина и Станислава Черчесова. Голы в хронологическом порядке забивали Иван Сергеев, Георгий Мелкадзе, Эгаш Касинтура и Константин Тюкавин. При этом травмы в матче получили Антон Миранчук, Бактиер Зайнутдинов и Георгий Мелкадзе.
90+6-я минута. Южане в атаке проводят концовку. Не хотят они упускать победу, которая была так близка.
90+5-я минута. Перекладина сыграла за Расулова после удара Исмаэля Силвы. Вот это концовка!
Тюкавин сравнял счет в матче «Динамо» с «Ахматом»
90+3-я минута. ГОООЛ! 2:2. Тюкавин забил впервые после восстановления от травмы. Сергеев навесил, а Константин замкнул головой, поймав Шелию на противоходе.
90+2-я минута. Рубенс закинул мяч вперед — даже в штрафную не попал мяч. Бдительны защитники гостей.
90+1-я минута. Шесть минут добавлено ко второму тайму. Конате оказался во вне игры.
90-я минута. Из логики игры во втором тайме гол вполне вытекал. Хуже играли бело-голубые и пропустили в концовке.
Касинтура вывел «Ахмат» вперед в матче с «Динамо»
89-я минута. ГОООЛ! 1:2. Оригинальный пас Конате пяткой — изюминка голевой атаки. Эпизод завершил Касинтура — мяч пролетел над Расуловым под перекладину.
86-я минута. Вот и удар в створ! Фомин пробил со средней дистанции — Шелия отбил, Фернандес пытался добить — опять голкипер выручил.
85-я минута. Конате оказался в офсайде. Пока же отметим, что у хозяев во втором тайме ни одного удара в створ.
84-я минута. Конате был близок к успеху. Бил в дальний угол, но случился рикошет и мяч в ворота не попал.
83-я минута. У Жемалетдинова не получилась подача при стандарте. Рифат как следует не поднял мяч.
80-я минута. Удар Мелкадзе был заблокирован, а Жемалетдинов выстрелил с метров 20-ти — Расулов на месте. Долгожданный удар в створ!
78-я минута. Неудачная попытка вывести на удар Тюкавина, которого оперативно накрыл защитник.
77-я минута. Скопинцев вышел на поле, Глыдышев покинул игру. Недолго играл Ярослав. Видимо, после травмы не набрал нужные кондиции.
75-я минута. Тюкавин в своей штрафной преградил полет мячу после прострела Мелкадзе. Угловой будет.
74-я минута. Фол со стороны Бителло зафиксировал рефери, хотя Гандри получил по ногам от своего одноклубника — Мансильи.
72-я минута. Гладышев получил желтую карточку за срыв потенциально опасной атаки. Он придержал за футболку Богосавца.
71-я минута. Сейчас мог состояться удар в створ. Но в центре штрафной Фомин был заблокирован. Он комбинировал с Гладышевым.
70-я минута. Мансилья слева навешивал в центр штрафной — Фернандес выиграл воздух.
68-я минута. Бителло досталось от Келиану. Борьба продолжается. Были ли удары в створ во втором тайме вообще?!
67-я минута. Середина второго тайма. Свежий Мансилья тут же пошел в подкат под Кутицкого. Чисто.
63-я минута. Кутицкий и Тюкавин вышли на замену. Маухуб и Касерес отправились отдыхать.
61-я минута. Мелкадзе на газоне на своей половине поля. За ногу Глебова он сам зацепился, но фола не было.
59-я минута. Подача Рубенса слева — у Гладышева не получился удар. Вышла свечка в чужой штрафной — Шелия добрался до мяча.
57-я минута. Рубенс слева сделал подачу, случился рикошет — мяч ушел за лицевую. Будет угловой.
55-я минута. Есть ощущение, что в первом тайме футбола было больше. Сейчас преимущественно борьба.
53-я минута. Слишком сильный пас Мелкадзе на Самородова. Мог состояться выход один на один. Задумка была хорошая.
52-я минута. Гладышев и Касерес не поняли друг друга. Ярослав слишком сильный пас сделал.
50-я минута. Гладышев прошел по центру, отдавал на фланг на Бителло — защитники перехватили.
49-я минута. Фол в атаке со стороны Самородова зафиксировал рефери. Маухуб отработал в обороне.
47-я минута. Богосавац подрезал мяч в штрафную — Мелкадзе не добрался, зато Расулов с мячом.
46-я минута. И еще одна вынужденная замена у динамовцев. Рубенс заменил Зайнутдинова.
«Динамо» и «Ахмат» в первом тайме обменялись голами
45+6-я минута. 1:1 — итог достаточно событийного первого тайма. Есть и голы, и желтые карточки, и нереализованный пенальти. Даже замена состоялась до перерыва. Счет по игре — встречаются достойные соперники: в дебюте доминировали москвичи, после пропущенного мяча южане перехватили инициативу и играли лучше до конца тайма.
45+5-я минута. Фол в атаке на Бителло. Сначала его толкнул Келиану, а потом и Мелкадзе зацепил динамовского бразильца.
45+4-я минута. Маухуб слева пробежал, сделал подачу в штрафную — мяч стал добычей Шелии.
45+3-я минута. Касинтура слева прострелил — и заработал право на угловой. Подача корнера — Осипенко выиграл воздух и разрядил ситуацию.
45+2-я минута. Если не слышать реакцию болельщиков, то визуально кажется, что южане играют дома. Доминируют они.
45-я минута. Аж пять минут добавлено к первому тайму. Пока же Зайнутдинов показывает, что ему требуется помощь медиков.
42-я минута. Падение Зайнутдинова в чужой штрафной. Но и Сидоров также оказался на газоне, именно футболист гостей первым сыграл в мяч. Пенальти нет.
41-я минута. Садулаев упал в чужой штрафной при попытке обыграть Фернандеса. Тут пенальти нет точно.
Садулаев не забил пенальти в матче «Ахмата» с «Динамо»
38-я минута. Садулаев не реализовал 11-метровый — выше ворот.
36-я минута. Пенальти в ворота бело-голубых. Бителло еще и желтую карточку схлопотал.
35-я минута. Бесспорно, Бителло держал в штрафной Сидорова. Но тянул ли этот контакт на пенальти?!
34-я минута. ВАР включился в игру. Разбирается эпизод с падением Сидорова после контакта с Бителло.
33-я минута. Теперь падение Сидорова в чужой штрафной — и здесь рефери Зияков фол со стороны хозяев не заметил.
31-я минута. Падение в атаке Самородова в стыке с Зайнутдиновым. Рефери нарушение правил не зафиксировал.
30-я минута. Маухуб на бровке наступил на Касинтуру. Это больно, но помощь медиков не потребовалась.
29-я минута. Недовольно гудят болельщики бело-голубых, реагируя на инертные действия футболистов.
28-я минута. Гандри заблокировал потенциально опасный удар Зайнутдинова. После этого мяч попал кому-то из динамовцев в руку. Атака окончена.
27-я минута. Сидоров почти что в центре поля ударил по ноге Бителло. Карточки нет, хотя фол жесткий.
26-я минута. Мелкадзе не самым опасным ударом проверил бдительность Расулова — с ней все в порядке.
24-я минута. Гости поймали кураж. Келиану бил из штрафной — заработал угловой. Отчаянно блокируют бело-голубые.
Мелкадзе сравнял счет в матче «Ахмата» с «Динамо»
21-я минута. ГООООЛ! 1:1. Молниеносно ответили гости. Самородов вышел на ударную позицию, выстрелил — Расулов отбил, а Мелкадзе подобедал.
20-я минута. Фол на Сергееве зафиксировал рефери после стандарта грозненцев. Келиану нарушил правила.
19-я минута. Осипенко получил желтую карточку за грязный подкат под Богосавца. Фол около штрафной площади москвичей.
17-я минута. Либо после удара Маухуба, либо после плеча Сергеева мяч оказался за ленточкой чужих ворот. Пока гол записал на Ивана.
Сергеев открыл счет в матче «Динамо» с «Ахматом»
16-я минута. ГОООЛ! 1:0. Сам же Миранчук стандарт исполнил — подача на дальнюю штангу, удар — мяч пересек ленточку ворот гостей. Вопрос — после чьего удара. Пока автором значится Сергеев.
15-я минута. Желтая карточка для Исмаэла Силвы. Близ угла штрафной площади сбит Миранчук.
14-я минута. Зайнутдинов в борьбе выбил мяч за боковую. Эпизод на чужой половине поля.
13-я минута. Визуально натиск динамовцев сходит на нет. Южане все чаще вспоминают об атаке.
11-я минута. Уже получше пас делал Касинтура, однако Садулаеву добраться до мяча не удалось. Слишком сильно мяч катился.
9-я минута. Была свободная зона у Мелкадзе, однако Касинтура не сумел вложить мяч в ногу партнеру.
8-я минута. Мелкадзе при попытке дальнего паса попал в Мелкадзе — так можно и контратаку на свои ворота организовать. Обошлось для динамовцев.
7-я минута. Богосавац вроде бы проиграл борьбу в обороне Маухубу, но не выключился из эпизода и исправился.
6-я минута. Опасно! Миранчук слева прострелил — Шелия неловко сыграл на выходе, выронил мяч, однако Сергеев не попал в створ. Такое нужно реализовывать!
5-я минута. Хороший контроль мяча у бело-голубых. Давление на ворота Шелии продолжается.
4-я минута. Касерес слева загружал мяч в штрафную — Исмаэл Силва оставил воздух за собой.
2-я минута. Адекватный ответ южан — Садулаев финтил в чужой штрафной, но все-таки без углового.
2-я минута. Серьезный натиск динамовцев. Гандри в первой же атаке вынес мяч за боковую. Ввод мяча из аута — попытка удара, но грозненцы отбились.
Матч «Динамо» и «Ахмата» стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты грозненского клуба.
Стартовый состав «Ахмата» на матч в Москве
Выбор Станислава Черчесова: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиану, Самородов, Мелкадзе.
Запасные: Ульянов, Магомедов, Тодорович, Заре, Уциев, Жемалетдинов, Мансилья, Конате, Гаибов, Гаджиев, Якуев, Гадио.
Стартовый состав «Динамо» на матч с «Ахматом»
Выбор Валерия Карпина на игру: Расулов, Касерес, Фернандес, Зайнутдинов, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Маухуб, Сергеев.
Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Скопинцев, Бабаев, Рубенс, Кутицкий, Зайдензаль, Тюкавин, Окишор, Гладышев.
«Динамо» — «Ахмат»: потери
У москвичей травмированы защитник Милан Майсторович, полузащитник Луис Чавес, а также вингер Артур Гомес.
У «Ахмата» дисквалифицирован защитник Усман Ндонг.
«Динамо» — «Ахмат»: личные встречи
Москвичи в официальных матчах не уступают грозненцам почти два с половиной года. 14 мая 2023-го «Ахмат» крупно выиграл в гостях — 3:0, после чего динамовцы дважды победили при двух ничьих.
В 2025 году команды провели один матч — товарищеский. 8 июля в Химках была зафиксирована ничья (1:1). На гол Ульви Бабаева грозненцы ответили результативным ударом Абакара Гаджиева.
Результаты «Ахмата» в последних турах РПЛ
Грозненцы в прошлом туре на выезде уступили «Краснодару» (0:2). Это поражение стало первым для Станислава Черчесова в чемпионате после возвращения в Грозный. До этого «Ахмат» не проигрывал в семи матчах РПЛ кряду — четыре победы при трех ничьих.
Результаты «Динамо» в последних турах РПЛ
Бело-голубые в 11-м туре в зрелищном дерби проиграли «Локомотиву» (3:5), а перед этим выдали серию из трех матчей без поражений. В сентябре команда Карпина сыграла вничью со «Спартаком» (2:2), победила «Оренбург» (3:1) и «Крылья Советов» (3:2).
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат»
Встречу «Динамо» — «Ахмат» в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Ахмат»
Матч команд Валерия Карпина и Станислава Черчесова состоится в воскресенье, 19 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск.
