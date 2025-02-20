«Динамо» заявило Глебова для участия в РПЛ

Полузащитник Данил Глебов заявлен «Динамо» для участия в матчах РПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Глебов будет выступать под 15-м номером. При этом «Динамо» еще не объявило о переходе 25-летнего россиянина. Днем ранее «Ростов» отзаявил Глебова.

Сообщалось, что «Динамо» заплатит за переход Глебова 9 миллионов евро, учитывая бонусы.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативный пас.