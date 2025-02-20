Рядно перешел из ЦСКА в «Родину» на правах аренды
Защитник Михаил Рядно перешел из ЦСКА в «Родину» на правах аренды, сообщает пресс-служба армейцев.
Соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до конца июня 2025 года.
В первой части сезона Рядно уже выступал за «Родину», с которой сыграл 15 матчей в Первой лиге, отдав 1 результативную передачу и став лучшим футболистом команды по итогам голосования среди болельщиков.
Источник: Telegram-канал ЦСКА
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|2
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|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
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|9
|6
|0
|3
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|18
|
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|- : -
|10.10
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|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
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|10.10
|17:30
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|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
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|Ахмат – Балтика
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|11.10
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|11.10
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Педро
Зенит
|4
|
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Спартак
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Юрий Горшков
Крылья Советов
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|К
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|2
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