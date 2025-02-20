Рядно перешел из ЦСКА в «Родину» на правах аренды

Защитник Михаил Рядно перешел из ЦСКА в «Родину» на правах аренды, сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до конца июня 2025 года.

В первой части сезона Рядно уже выступал за «Родину», с которой сыграл 15 матчей в Первой лиге, отдав 1 результативную передачу и став лучшим футболистом команды по итогам голосования среди болельщиков.