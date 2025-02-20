«Ростов» отзаявил Глебова для участия в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отзаявлен для участия в матчах РПЛ, сообщается на сайте лиги.

Ранее сообщалось, что сегодня 25-летний россиянин подпишет контракт с «Динамо». Стоимость трансфера составит 9 миллионов евро, учитывая бонусы.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативный пас.