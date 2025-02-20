ЦСКА подписал 18-летнего Пономарчука из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Артем Пономарчук подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 18-летним россиянином рассчитано до конца 2027 года с возможностью продления еще на год. Ранее Пономарчук уже занимался в академии ЦСКА, после чего выступал за «Локомотив» до перехода в «Спартак» в 2022 году.

Всего на счету Пономарчука 72 матча за команды системы «Спартака», в которых он забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.