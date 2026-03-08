ЦСКА — «Динамо»: Маричаль сделал дубль

«Динамо» удвоило преимущество в выездном матче с ЦСКА в 20-м туре РПЛ — 2:0.

На 45+4-й минуте гол забил Николас Маричаль. Защитник сделал дубль.