«Динамо» — «Уфа»: гости заработали второе удаление за тайм
«Уфа» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» осталсь вдевятером. Прямую красную карточку за грубое нарушение на 36-й минуте получил Эгаш Касинтура.
Арбитр Владислав Безбородов принял решение без просмотра видеоповтора.
Напомним, что на шестой минуте встречи был удален нападающий уфимцев Вячеслав Кротов.
Таким образом, сразу два игрока уфимцев получили прямые красные карточки в первом тайме. Счет 1:0 в пользу бело-голубых.
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