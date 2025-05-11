«Динамо» — «Спартак»: Сухой не удалил Станковича

На 14-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» у судьи Алексея Сухого возникли основания для показа красной карточки и удаления из технической зоны главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Тот после остановки игры вышел на поле и повел себя в конфронтационной манере по отношению к рефери. Сухой на это не отреагировал.