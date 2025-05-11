Футбол
11 мая, 20:05

«Динамо» — «Спартак»: Сухой не удалил Станковича

Александр Бобров
Шеф-редактор
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 14-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» у судьи Алексея Сухого возникли основания для показа красной карточки и удаления из технической зоны главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Тот после остановки игры вышел на поле и повел себя в конфронтационной манере по отношению к рефери. Сухой на это не отреагировал.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Спартак

Деян Станкович
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Читайте также
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
  • андрей михайлович

    Почему спартак приглашает тренеров неадэкватов?

    11.05.2025

  • ValeraK

    Станкович и Стаканович? =)

    11.05.2025

  • Махал махалыч

    Попрыгуня стрекоза Станочник, нужно ставить игру а не скакать И размахивать руками, бездарь, ваше место с 6-10 место, красно-белые, хи хи хи

    11.05.2025

  • Евгений Панов

    Вонючий бомж

    11.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Сухой не удалил Станковича, это не беда. Беда для нас армейцев, что - по итогам сезона есть вероятность, что Станковича удалят! БОЖЕ ХРАНИ СТАНКОВИЧА В СПАРТАКЕ!!!

    11.05.2025

  • Спринт

    .. го.дон ты зазря собя относишь якобы к "людям" .. особливо к тем, кто в судействе якобы "хоть что-то в нем понимають" .. **

    11.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Ложное впечатление исключительности, культивируемое в среде болельщиков-сектантов команды-середняка, быстро прогрессирует в слабых ментально людях. . В среднем тренерам и футболистам Спартака хватает пол сезона, чтобы полностью потерять связь с реальностью и полностью деградировать как личности.

    11.05.2025

  • Спринт

    С колхозом поведешься .. быдлом колхозным станешь. (из Правил тушинского колхоза "20 лет до урожаю").

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    доскачется))

    11.05.2025

  • the gathering !

    ролан гусев тоже скачет на бровке, ну и?

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    я про последних...

    11.05.2025

  • Gordon

    Навскидку после Романцева (который всяко не такой) Федотов, Скала, Черчесов, Лаудруп, Витория - все такие? :)))) Ну не нравится тебе "Спартак" - твоё право. Зачем только ерунду придумывать? :)))

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    типа у спартака все такие

    11.05.2025

  • Gordon

    Ты себя идентифицируешь с "поросём", да ещё и с главным? Ну ничего, ничего:)

    11.05.2025

  • Gordon

    Бобров, ну найдите работу, которая Вам по способностям! В органах работали - вот возвращайтесь, Вы наверняка там нужны, время такое. А судейство оставьте людям, которые хоть что-то в нём понимают )

    11.05.2025

  • Gordon

    Типа Газзаев и Сёмин не скакали и не кричали никогда? Гончаренко никогда так не делает? :))))

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    скакуны и крикуны...по такому признаку набирают...

    11.05.2025

  • Valery Grigoryev

    Ну, как же можно главного порося удалить!

    11.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    бабров, скройся

    11.05.2025

    «Динамо» — «Спартак»: Глебов удвоил преимущество бело-голубых
