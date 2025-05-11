Футбол
11 мая, 20:08

«Динамо» — «Спартак»: Глебов удвоил преимущество бело-голубых

Руслан Минаев

«Динамо» удвоило преимущество в матче со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 30-й минуте забил Данил Глебов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Спартак
Ярослав Гладышев&nbsp;&mdash; Эсекьель Барко.«Динамо» — «Спартак»: Глебов забил второй гол бело-голубых. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Данил Глебов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
  • Dmitriy Nekrasov

    рад за тебя)))

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    у меня ничего не воняет, в отличие от...))))

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    не хворай, обоняние лечи.

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    тока здоровья...

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    я не болею, в отличие от...

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    обоняние...от ковида ещё не отошли?))))

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    воняют ))))

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    беспанятья, мож глумяцца?..)))))

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    за своими слежу, но вот на своих ветках бомжи вонючие попадаются))) что они здесь делают, не знаете?

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    за своими хоть успеваете следить? хавроньи, они такие))

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, цирк вчера на 4-ой минуте соотечественник бомжей знатный устроил. Сам в своём матче на поле такие нарушения не свистит, а тут на варе в темной комнате решил пукнуть. Одним словом - упыри. А я смотрю бомжи как повеселели, а то уж надежду потеряли на медальки золотые. Не теряйте))). Ваше чюмпюёнство картонно-очередное было предопределено ещё до старта чемпионата. Пока есть Левниковы , Сухие и прочие любители градусов и уровней накала борьбы у вас есть шансы.

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    пока под себя свинота ходит))), вон, Ловчев распинается, бородатого защищает, который даже не пришёл на послематчевую, объяснив тем, что сорвал голос, ругаясь на судей)))) В цирк ходть не надо...

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Люди, у которых есть крыша над головой, пользуются туалетом. А бомжи - да, в песок, а иногда и под себя. Поэтому они сильно смердят. Даже через интернет это чувствуется.

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    суть в песок, знаю, а Спартак 30 мильёнов выбросил в борьбе за пятёрку...однако...

    11.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Спартак может быть и проиграет в этот раз, но суть ты не понял видимо.

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    ваще по барабану, это так, сотрясение воздуха...а свинарня всё ближе к проёпу))

    11.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    результат чего? как бомжатня вонючая из Москвы отползла? нравится когда вас бомжами называют?

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    результат помните? Вот, ща глянем как с этим делом в свинарнике

    11.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Как бомжи в Махачкале?

    11.05.2025

  • maestro_65

    сольют кубок и поедут отдыхать! для побед нужны яй... ну вы поняли!)

    11.05.2025

  • Эрик Стейн

    Мдаа, весну окончательно Спартак проваливает, остаётся кубок, чтобы уж совсем не провалится...а стоит ли продлевать Станковича? Может попробовать Личку, пока не нашёл клуб?

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    ща свинки включат режим Барсы...

    11.05.2025

    • «Динамо» — «Спартак»: Сухой не удалил Станковича

    «Динамо» — «Спартак»: видео голов матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

