11 мая, 20:00

В «Факеле» прокомментировали поражение от «Локомотива» и вылет из РПЛ

Александр Абустин
корреспондент

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал «СЭ» поражение воронежцев от «Локомотива» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

После этой игры команда лишилась шансов на то, чтобы сохранить место в премьер-лиге.

«Мы будем биться в двух последних матчах, хотим их выиграть, посмотрим, что будет после этого», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 16 очками в 28 матчах.

Популярное видео
  • АндрейЕвгеньевич

    Молодцы !! Все увидят, кого они могут потерять.. И их оставят общим голосованием !!

    12.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    биться головой о стену?)))

    12.05.2025

  • Фирсыч

    Ну-ну...

    12.05.2025

  • bond1951

    хфакел............досвидос НАВСЕГДА..............

    11.05.2025

  • Славомудр Приморский

    В устах фекалов "будем биться, посмотрим" звучит как неприкрытая угроза. Стало страшно за ноги и рёбра их соперников...

    11.05.2025

  • 1~18

    Гордость российского футбола

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    так они и до любительской лиги дойдут

    11.05.2025

  • самарец

    Теперь ,,Сектор Газа, будут слушать в пер.диве

    11.05.2025

  • Николай Белостоцкий

    Продолжайте и в ФНЛ материть Зенит. Карма Вас достигла....

    11.05.2025

  • Семён Фадеич

    Ничего не будет. ФНЛ будет.

    11.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
