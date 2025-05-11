В «Факеле» прокомментировали поражение от «Локомотива» и вылет из РПЛ
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал «СЭ» поражение воронежцев от «Локомотива» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.
После этой игры команда лишилась шансов на то, чтобы сохранить место в премьер-лиге.
«Мы будем биться в двух последних матчах, хотим их выиграть, посмотрим, что будет после этого», — сказал Котов «СЭ».
«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 16 очками в 28 матчах.
