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«Динамо» согласовало переход Бителло из «Гремио» — футболист 13 сентября подпишет 4-летний контракт

Sport24: «Динамо» согласовало переход Бителло из «Гремио»
Алина Савинова
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«Динамо» полностью согласовало переход полузащитника «Гремио» Бителло, сообщает Sport24.

По информации источника, сторонам сделки осталось уладить формальности. 13 сентября футболист должен прибыть в Москву и подписать контракт с московской командой сроком на четыре года.

Ранее «СЭ» стало известно, что общие выплаты за переход Бителло в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.

Этим летом предложение по переходу бразильца в размере 8 миллионов евро делал лондонский «Арсенал», однако «Гремио» ответил отказом.

Бителло выступает за основную команду «Гремио» с 2021 года. 23-летний полузащитник провел 92 матча за бразильский клуб, в которых отметился 17 голами и 8 результативными передачами.

«Динамо» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков за 7 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-577428-dinamo-soglasovalo-perekhod-bitello-iz-gremio-brazilets-zavtra-podpishet-4-letniy-kontrakt
Футбол
РПЛ
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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