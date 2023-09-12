Акинфеев рассказал, почему не уехал играть за границу
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу того, что провел всю карьеру в чемпионате России и не уехал за границу.
«Это все отголоски людей, которые думают за тебя. Я считаю, что я вообще не должен ни о чем жалеть. Да, может быть, бывают какие-то моменты и в играх, и в жизни, которые ты осмысливаешь и понимаешь, что нужно было где-то поступить по-другому. Но что касается «уехать за бугор» — никогда в жизни для меня не было приоритетом», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале ЦСКА.
Также вратарь заявил, что в своей карьере ни о чем не жалеет, потому что это был его выбор.
«Знаю, что есть много мнений: «Испугался, никому не нужен, посредственный» Да! Всем так говорю: «Вы на 100 процентов правы». Ни одна минута моей футбольной карьеры, которая была с пяти лет... Я ни о чем не жалею, это мой путь, я его выбрал. Наверное, пожелаю его каждому», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале ЦСКА.
Ранее Акинфеев рассказал, что после завершения карьеры намерен путешествовать по России. Он хочет проехать по Золотому кольцу, съездить на Алтай, Дальний Восток и в Армению.
Летом 2023 года вратарь заявлял, что рассчитывает играть в ЦСКА до 2028 года. Действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года.
37-летний Акинфеев является игроком ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 он привел клуб к победе в Кубке УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0