Титов поддержал потенциальное вхождение Романцева в совет директоров ЛУКОЙЛа

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о возможности вхождения бывшего главного тренера московского клуба Олега Романцева в состав совета директоров ЛУКОЙЛа.

«Данное решение напрашивалось еще 15-20 лет назад. Человек известнейший! Наряду со Старостиным, Бесковым он один из основателей нашего футбольного бренда «Спартак». Если это произойдет, я только за. Многих известных спартаковцев, к сожалению, уже нет в живых: Черенков, Бесков, Ярцев... Но у нас есть Родионов, Тихонов, Аленичев, Дасаев и многие другие, кто имеет полное право находиться в этом совете! Да, это не резиновый троллейбус, поэтому кадровые решения происходят выборочно, но те люди, которых я назвал, этого заслуживают. Я рос на этих людях, будучи болельщиком, ходя на сектор B4 в «Лужниках». Стоит отметить, что Олег Иванович был президентом «Спартака», а значит, он знает, как устроены все процессы, и у меня нет ни малейшего сомнения, что у него получится», — приводит слова Титова RT.

Романцев возглавлял «Спартак» на протяжении 14 лет (1989-2003, с перерывом), под его руководством команда завоевала 9 чемпионских титулов и 4 раза выиграла Кубок страны.