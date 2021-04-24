«Динамо» сделало ролик в поддержку кампании «Здесь и сейчас»
Перед матчем прошлого тура РПЛ с «Ротором» московское Динамо в день рождения клуба запустило кампанию «Здесь и сейчас». А сегодня бело-голубые опубликовали видеоролик, который раскрывает философию этой необычной акции.
«Здесь и сейчас» — это про радость от всего хорошего, что происходит с клубом в настоящий момент. Атмосферы добавляет и музыка, напоминающая киберпанк-версию Paint it black «Роллинг Стоунз», и голос Владимира Антоника, актера дубляжа, озвучившего многих персонажей от Агента Смита до Рембо и являющегося бессменным российским голосом Арнольда Шварценеггера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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