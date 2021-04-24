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«Динамо» сделало ролик в поддержку кампании «Здесь и сейчас»

20:02
Футболисты «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Перед матчем прошлого тура РПЛ с «Ротором» московское Динамо в день рождения клуба запустило кампанию «Здесь и сейчас». А сегодня бело-голубые опубликовали видеоролик, который раскрывает философию этой необычной акции.

«Здесь и сейчас» — это про радость от всего хорошего, что происходит с клубом в настоящий момент. Атмосферы добавляет и музыка, напоминающая киберпанк-версию Paint it black «Роллинг Стоунз», и голос Владимира Антоника, актера дубляжа, озвучившего многих персонажей от Агента Смита до Рембо и являющегося бессменным российским голосом Арнольда Шварценеггера.

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