Газизов объяснил свое отсутствие на суде акционеров «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», почему суд со «Спартаком» по делу о выплатах выходного пособия был перенесен.

По информации «СЭ», красно-белые выплатили Газизову только первый транш в 100 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Общая сумма компенсации составляет 400 миллионов.

«Почему стороны не явились и суд был перенесен? Дело в том, что это были предварительные слушания. Уверяю, что на основном заседании все стороны будут. Когда оно пройдет? Пока еще неизвестно, информации нет», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее, 22 апреля, рассмотрение иска АО «Капитальные Активы» к клубу и бывшему гендиректору клуба связанный с выплатой Шамилю Газизову выходного пособия было перенесено. Ни одна из сторон не явилась в Арбитражный суд.

(Артем Бухаев)