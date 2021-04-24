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Газизов объяснил свое отсутствие на суде акционеров «Спартака»

20:02
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», почему суд со «Спартаком» по делу о выплатах выходного пособия был перенесен.

По информации «СЭ», красно-белые выплатили Газизову только первый транш в 100 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Общая сумма компенсации составляет 400 миллионов.

«Почему стороны не явились и суд был перенесен? Дело в том, что это были предварительные слушания. Уверяю, что на основном заседании все стороны будут. Когда оно пройдет? Пока еще неизвестно, информации нет», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее, 22 апреля, рассмотрение иска АО «Капитальные Активы» к клубу и бывшему гендиректору клуба связанный с выплатой Шамилю Газизову выходного пособия было перенесено. Ни одна из сторон не явилась в Арбитражный суд.

(Артем Бухаев)

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