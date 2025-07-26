Гафин: «Зайнутдинов сейчас игрок «Бешикташа»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о переходе полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова.

— Что с переходом Зайнутдинова?

— Слухи не комментируем. Зайнутдинов сейчас игрок «Бешикташа».

Зайнутдинов выступает за турецкий клуб с лета 2023 года. Ранее он уже выступал в России, он играл за ЦСКА и «Ростов».