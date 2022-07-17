«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кротов сравнял счет в матче

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов забил гол в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива». Он сравнял счет в середине первого тайма — 1:1.

Кротов оказался абсолютно неприкрытым в центре штрафной площади и аккуратно отправил головой мяч в угол ворот.

ВАР просматривал эпизод по ходу атаки «Нижнего» на предмет нарушения правил в центре поля на Алексисе Бека-Бека, но взятие ворот было засчитано.