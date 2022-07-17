«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кротов сравнял счет в матче
Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов забил гол в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива». Он сравнял счет в середине первого тайма — 1:1.
Кротов оказался абсолютно неприкрытым в центре штрафной площади и аккуратно отправил головой мяч в угол ворот.
ВАР просматривал эпизод по ходу атаки «Нижнего» на предмет нарушения правил в центре поля на Алексисе Бека-Бека, но взятие ворот было засчитано.
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|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
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|3
|
4
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
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|1
|
6
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|0
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|
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|
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|
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|0
|0
|0
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|
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
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|Торпедо
|1
|0
|0
|1
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|0
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16
|Урал
|1
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|0
|1
|0-2
|0
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|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
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|
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Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|1
|0
|1
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