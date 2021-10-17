«Только «Динамо», только Spielen Intensiv». «Динамо» поздравило Шварца с 43-летием
«Динамо» поздравило главного тренера команды Сандро Шварца с днем рождения.
«Сегодня 43 года исполняется Сандро Шварцу. Только «Динамо», только Spielen Intensiv (интенсивная игра — прим. «СЭ»). С днем рождения, коуч», — говорится в публикации в официальном Twitter бело-голубых.
Сегодня 43 года исполняется Сандро Шварцу ?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 17, 2021
Только «Динамо», только Spielen Intensiv ?
С днём рождения, коуч ?#TheRussianOne #СандроШварц #Динамо pic.twitter.com/nJmZXrQCta
Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. Команда под руководством немецкого специалиста занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками в 11 матчах.
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