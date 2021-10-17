Рубашко: «Сочи» провел два разных тайма в матче с «Ростовом»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал победу команды в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2). После первого тайма южане выигрывали со счетом 3:0.
«В первом тайме явно выглядели лучше. Пропустили, потому что перестали так играть, дали возможность себе сыграть по счету. Если бы вышли такими же заряженными, как на первый тайм, то этих двух голов не было бы. Можно было забивать еще, моментов в первом тайме было достаточно.
В первом тайме была видна слаженность, работа главного тренера. Так, конечно, отметим его игру, работу свою выполняет хорошо", — цитирует Рубашко ТАСС.
«Сочи» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. 25 октября команда сыграет с «Локомотивом» в 12-м туре чемпионата России.
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