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Сегодня, 17:34

«Динамо» показало видео с Промесом и обратилось к «Спартаку»: «Почему опаздывает на медобследование?»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» в социальных сетях выложил занятные кадры со съемок одного роликов для клубного канала.

Эти съемки проходили в аэропорту. И в кадр попал момент, как в зал аэропорта выходит полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

«Ребят, Антоху не теряли? Почему опаздывает на медобследование?» — пошутили в Telegram-канале московского клуба.

Отметим, что 21 июня игроки красно-белых прошли медосбледование после выхода из отпуска.

В комментариях к этому посту вскоре появилось сообщение от пресс-службы БЕТСИТИ Кубка России: «О, мы его видели в финале Кубка!»

Напомним, что «Спартак» в финале Кубка России победил «Динамо» со счетом 2:1. Автором победного мяча в этой встрече стал именно Квинси Промес.

Квинси Промес
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
4
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