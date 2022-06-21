«Динамо» показало видео с Промесом и обратилось к «Спартаку»: «Почему опаздывает на медобследование?»

«Динамо» в социальных сетях выложил занятные кадры со съемок одного роликов для клубного канала.

Эти съемки проходили в аэропорту. И в кадр попал момент, как в зал аэропорта выходит полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

«Ребят, Антоху не теряли? Почему опаздывает на медобследование?» — пошутили в Telegram-канале московского клуба.

Отметим, что 21 июня игроки красно-белых прошли медосбледование после выхода из отпуска.

В комментариях к этому посту вскоре появилось сообщение от пресс-службы БЕТСИТИ Кубка России: «О, мы его видели в финале Кубка!»

Напомним, что «Спартак» в финале Кубка России победил «Динамо» со счетом 2:1. Автором победного мяча в этой встрече стал именно Квинси Промес.