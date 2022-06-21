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Агент Кристофера Мартинса заявил, что полузащитника должен остаться в «Спартаке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, заявил, что футболист должен остаться в московском клубе.

«Может ли Мартинс покинуть «Спартак» из-за нового решения ФИФА? Он должен остаться в клубе», — сказал Боннефон «Чемпионату».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

В начале июня «Спартак» выкупил трансфер Мартинса у швейцарского клуба «Янг Бойз» и подписал с 25-летним футболистом контракт на четыре года.

Мартинс с февраля этого года провел за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 3 результативных передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4732761-agent-martinsa-perejry-zayavil-chto-futbolist-dolzhen-ostatsya-v-spartake.html
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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