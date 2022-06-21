Агент Кристофера Мартинса заявил, что полузащитника должен остаться в «Спартаке»

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, заявил, что футболист должен остаться в московском клубе.

«Может ли Мартинс покинуть «Спартак» из-за нового решения ФИФА? Он должен остаться в клубе», — сказал Боннефон «Чемпионату».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

В начале июня «Спартак» выкупил трансфер Мартинса у швейцарского клуба «Янг Бойз» и подписал с 25-летним футболистом контракт на четыре года.

Мартинс с февраля этого года провел за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 3 результативных передачи.