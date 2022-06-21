Новый главный тренер «Динамо» прилетел в Москву

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович 21 июня прилетел в Москву.

53-летний Йоканович официально возглавил «Динамо» 17 июня. Клуб заключил с сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезон-2023/24 и сезон-2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Напомним, предыдущим тренером «Динамо» был немец Сандро Шварц. После окончания финального матча БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22 «Спартак» — «Динамо» (2:1) Шварц объявил, что уходит из московского клуба.

В завершившемся сезоне-2021/22 московское «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.