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Новый главный тренер «Динамо» прилетел в Москву

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович 21 июня прилетел в Москву.

53-летний Йоканович официально возглавил «Динамо» 17 июня. Клуб заключил с сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезон-2023/24 и сезон-2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Напомним, предыдущим тренером «Динамо» был немец Сандро Шварц. После окончания финального матча БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22 «Спартак» — «Динамо» (2:1) Шварц объявил, что уходит из московского клуба.

В завершившемся сезоне-2021/22 московское «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

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 23 1 4
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