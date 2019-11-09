«Динамо» победило «Рубин» и догнало «Спартак»

«Рубин» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России проиграл «Динамо» (0:1). Единственный гол забил Себастьян Шиманьски.

Команды доигрывали встречу вдесятером: в конце первого тайма за две желтые карточки был удален полузащитник хозяев Александр Зуев, во втором — защитник гостей Иван Ордец.

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Бело-голубые набрали 18 очков и догнали в турнирной таблице «Спартак», «Оренбург» и «Крылья Советов». Напомним, что вчера Кирилл Новиков был утвержден на посту главного тренера «Динамо». При нем (в последних четырех встречах) московская команда еще не проигрывала.

«Рубин» (17 очков) опустился в зону переходных матчей, казанская команда не забивает в четвертой игре подряд.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Шиманьски, 23.

«Рубин» (Казань): Дюпин, К.Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев (Кварацхелия, 58), Подберезкин (Микелтадзе, 84), Могилевец, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

«Динамо» (Москва): Шунин, Морозов, Рыков, Ордец, З.Плиев, Шиманьски, Юсупов, Нойштедтер, Филипп (Шейдаев, 73), Рауш (Паршивлюк, 82), Нжи (Евгеньев, 69).

Предупреждения: Зуев, 26. Нжи, 30. Ордец, 34. Ташаев, 51. Давиташвили, 72. Паршивлюк, 90.

Удаления: Зуев, 45 (грубая игра, вторая ж.к.). Ордец, 66 (отмашка рукой, вторая ж.к.).

Судьи: Турбин (Дмитров). Березнев (Ростов-на-Дону), Богданов (Верея).

9 ноября. Казань. Стадион «Центральный».

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