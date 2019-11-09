На 66-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» (0:1) арбитр Евгений Турбин уравнял составы, удалив с поля защитника гостей Ивана Ордеца. Тот неаккуратно сыграл рукой против соперника и получил от судьи вторую желтую карточку.

Интересно, что в обоих случаях предупреждения выносились после подсказок ассистентов рефери — Дмитрия Березнева и Александра Богданова. И оба раза Ордец наказывался за похожие фолы, когда на бегу попадал сопернику рукой в лицо. В подобной ситуации в первом тайме «горчичник» получил другой динамовец Клинтон Нжи. Кто-то, возможно, назовет все эти предупреждения неочевидными, но во всяком случае тут можно говорить о том, что Турбин был последователен в применении санкций. (Александр Бобров)

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