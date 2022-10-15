«Динамо» — «Оренбург»: Грулев сравнял счет через 6 минут после выхода на поле
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев сравнял счет в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 2:2.
На 64-й минуте встречи форвард забил ударом с линии штрафной оренбуржцев.
Грулев появился на поле на 58-й минуте — он заменил Федора Смолова. Гол в ворота «Оренбурга» стал для футболиста третьим в нынешнем розыгрыше РПЛ.
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