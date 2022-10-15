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Гладилин: «Если «Спартак» купит троих сильных легионеров, то молодежь сядет в запас»

Мария Гусева
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о том, что спортивному директору красно-белых Полу Эшуорту поставили задачу подписать в клуб трех новичков зимой.

«Сейчас у «Спартака» хорошая команда, если они купят троих сильных легионеров, то молодежь сядет в запас, ведь новичкам определенно точно будут давать игровое время, для этого их и купят. Мы года два в еврокубках играть еще точно не будем, для чего покупать троих легионеров? Это другое дело, если они подпишут перспективных российских игроков, то я только за. Можно тогда усилить вообще любую линию. Наша молодежь может набраться опыта за этот год и вырасти в мастерстве», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

53-летний англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в конце сентября этого года.

После 12 туров «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartaku-ne-nuzhno-pokupat-legionerov-chtoby-sazhat-svoyu-molodezh-na-lavku/

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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
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6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
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