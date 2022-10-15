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Сенников считает, что кто-то из россиян возглавит «Локомотив»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что кто-то из российских специалистов возглавит московскую команду.

«Кого вы видите главным тренером «Локо»? Не так много кандидатов. Я думаю, что кто-то из российских. Сейчас все, например, говорят про Галактионова. Может быть, будет какой-то сюрприз, может Игнашевич из «Балтики» придет. Вот еще про Семина думают все, что Юрий Павлович может прийти со своим штабом. Это будет эмоциональной встряской для всех болельщиков. Сейчас решает руководство и, наверное, сам Юрий Павлович, если у него будет приглашение, должен все взвесить и принять решение», — приводит слова Сенникова «Спорт день за днем».

15 октября «Локомотив» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ. 13 октября исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников стал Андрей Федоров.

«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dmitriy-sennikov-lokomotiv-vozglavit-rossiyskiy-spetsialist

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21%

1.79

П2

19%

1.72
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Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

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24%

1.93

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2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

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2.40

ТБ 2.5

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1.77
Дмитрий Сенников
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Дмитрий Баринов

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

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