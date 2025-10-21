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21 октября 2025, 14:10

«Динамо» обратилось в ЭСК по назначению пенальти за фол Бителло

Константин Белов
Корреспондент

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» (2:2). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» попросило рассмотреть эпизод с назначением пенальти на 33-й минуте за фол полузащитника Бителло на защитнике «Ахмата» Максиме Сидорове.

«Динамо» после 12-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Ахмат» идет на девятом месте с таким же количеством очков.

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Бителло
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
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 3
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 2
П
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Андрей Лангович

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Педро

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Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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