«Спартак» обратился в ЭСК по удалению Джику

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» попросил рассмотреть удаление защитника Александера Джику на 26-й минуте за лишение явной возможности забить гол. Защитник сфолил на форварде «Ростова» Егоре Голенкове. Главный арбитр матча Павел Кукуян вначале показал Джику желтую карточку, а после подсказки ВАР и просмотра момента изменил решение на красную.

«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ростов» набрал 14 очков и располагается на десятом месте.

В 13-м туре чемпионата России-2025/26 «Спартак» 25 октября примет «Оренбург». «Ростов» в этот же день сыграет с махачкалинским «Динамо».