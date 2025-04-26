«Динамо» (Москва) — «Зенит»: видео голов матча 26-го тура РПЛ

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«Зенит» на выезде сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ — 1:1.

18-я минута. Педро — 0:1

41-я минута. Гладышев — 1:1