Луис Энрике верит, что «Зенит» может стать чемпионом в этом сезоне

Нападающий «Зенита» Луис Энрике после ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 26-го тура РПЛ ответил «СЭ» на вопрос о шансах клуба на чемпионство в сезоне-2024/25.

— Как вы думаете, вы все еще можете стать чемпионами?

— Да, — сказал Энрике.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. Клуб из Санкт-Петербурга отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

«Зенит» выигрывал чемпионат России в шести предыдущих сезонах.