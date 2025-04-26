«Зенит» сыграл вничью с «Динамо», «Краснодар» увеличил отрыв до 4 очков

«Зенит» на выезде сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ — 1:1.

У гостей на 18-й минуте гол забил Педро. Хозяева отыгрались в концовке первого тайма — отметился Ярослав Гладышев.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. Лидер чемпионата «Краснодар» увеличил отрыв на 4 очка. «Динамо» с 47 очками — на 5-й строчке.