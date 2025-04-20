«Динамо» Москва — «Рубин»: видео голов матча РПЛ
«Динамо» Москва обыгрывает «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ — 3:1.
Голы забили Ярослав Гладышев (дубль), Руслан Безруков и Бителло.
23-я минута: Ярослав Гладышев — 1:0
25-я минута: Руслан Безруков — 1:1
61-я минута: Ярослав Гладышев — 2:1
90+9-я минута: Бителло — 3:1
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|Краснодар
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|7
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|
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|25
|15
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|5
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|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
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|13
|7
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|46
|
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|
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|
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|25
|4
|11
|10
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|23
|
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|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
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|2
|9
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|11-37
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|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6
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